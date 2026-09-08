Таможенники Домодедово нашли у пассажирки каску времен Первой мировой войны

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники таможни в столичном аэропорту Домодедово нашли у россиянки французскую армейскую каску Адриана 1915 года выпуска. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы РФ.

27-летняя пассажирка прибыла из Лондона транзитом через Каир. Она была остановлена в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже девушки таможенники заметили стальную каску с латунной пластиной, на которой выгравирована надпись Soldat de la Grande Guerre 1914–1918.

По словам пассажирки, она купила предмет в сувенирном магазине во Франции, чтобы подарить родственнику. Она утверждала, что ей не было известно о необходимости заполнения таможенной декларации и предоставления разрешительных документов.

Проведенная экспертиза показала, что находка действительно представляет собой армейскую каску, созданную более 100 лет назад генералом французской армии Огюстом Луи Адрианом. Такие изделия состояли на вооружении армий некоторых государств в период Первой мировой войны и признаны культурной ценностью.

Товар был изъят. В отношении россиянки возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ о недекларировании товаров. Статья предусматривает штраф и возможную конфискацию предмета.

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