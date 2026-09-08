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08 сентября, 12:26

Политика

Более 1 млн человек воспользовались "Мобильным избирателем" на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" воспользовались уже свыше 1 миллиона человек. Об этом сообщило Минцифры РФ.

Сервис предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму.

Для участия в региональных выборах выбрать участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов. Кроме того, действует особый порядок для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве.

Чаще всего сервисом для голосования на выборах в Госдуму воспользовались жители Москвы (140,1 тысячи человек), Санкт-Петербурга (83,6 тысячи), Краснодарского края (57,8 тысячи), Московской области (46,5 тысячи) и Воронежской области (30,6 тысячи).

Для региональных выборов лидируют Санкт-Петербург (23,8 тысячи), Свердловская область (19,3 тысячи), Красноярский край и Московская область (по 12,9 тысячи), Самарская область (12,4 тысячи) и Оренбургская область (8,7 тысячи).

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Граждане смогут проголосовать как на избирательном участке, так и онлайн.

Проголосовать на федеральной платформе планируют жители 32 регионов, где будет действовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего заявления на участие в ДЭГ подали уже свыше 3 миллионов россиян.

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