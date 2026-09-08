Режиссер Андреасян заявил, что не просит переносить релизы ради "Простоквашино"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что его компания не просит переносить релизы зарубежных блокбастеров ради продвижения своей картины "Зима в Простоквашино". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию продюсера в телеграм-канале.

Такой комментарий режиссер сделал после того, как в его адрес стали поступать обвинения в переносе премьеры третьей части "Дюны" и фильма "Мстители: Доктор Дум". Андреасян подчеркнул, что выступает за здоровую конкуренцию на кинорынке. Он напомнил, что ни один из его фильмов не получает государственной финансовой поддержки.

"Ради фильма Андреасяна никто не будет суетиться и не будет двигать ни "Мстителей", ни "Дюну". Поверьте мне", – написал режиссер.

Он также объяснил, что зарубежные картины выходят в РФ неофициально. По его словам, релизы "Мстителей" и "Дюны" в СНГ, откуда поступает пиратская версия кинокартин в Россию, состоятся 25 декабря, тогда как "Зима в Простоквашино" выйдет 5 декабря. Таким образом, его фильм появится раньше и не может влиять на график проката других лент.

Андреасян добавил, что не опасается возможного совпадения дат с зарубежными блокбастерами, поскольку у его проекта другая аудитория.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков заявил, что практика предсеансового обслуживания в кинотеатрах может завершиться в ближайшие два-три месяца. По его словам, кинотеатры используют эту схему для показа зарубежных картин без прокатного удостоверения. Зритель покупает билет на легально идущую ленту, а перед ней кинотеатр показывает голливудскую новинку.

