Суд в Москве признал законным приговор Монеточке за нарушение правил иноагента

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы оставил в силе приговор певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС участник судебного заседания.

Певица признана виновной по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах". Суд заочно приговорил ее к 1 году колонии общего режима и запретил ей администрировать сайты на 3 года.

По данным столичной прокуратуры, Гырдымову два раза за год привлекали к административной ответственности из-за нарушений порядка деятельности иноагента. Однако певица продолжала распространять материалы в социальных сетях без маркировки.

В июне 2026 года уголовное дело в отношении артистки направили в Басманный суд для рассмотрения по существу. В августе защита певицы обжаловала приговор.