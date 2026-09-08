Более 30 компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" проведут открытый кадровый отбор

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Более 30 высокотехнологичных предприятий примут участие в открытом кадровом отборе, который пройдет 15 сентября на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он рассказал, что свои предложения для соискателей представят российские компании, работающие в сферах микроэлектроники, приборостроения и биотехнологий.

Мероприятие продлится с 11:00 до 13:00. Участники смогут лично пообщаться с представителями отделов кадров предприятий-резидентов и узнать о доступных вакансиях.

Для посетителей организуют мастер-классы по составлению резюме и самопрезентации. Студентам расскажут о возможностях прохождения практики и стажировок на предприятиях ОЭЗ.

Также Ликсутов отметил, что развитие высокотехнологичного производства и научного потенциала столицы поддерживает стабильный спрос на специалистов. По его словам, проект "Открытый кадровый отбор" позволяет компаниям находить новых сотрудников, а москвичам – получать предложения о работе непосредственно от работодателей.

Сейчас на предприятиях ОЭЗ "Технополис "Москва" работают более 33 тысяч человек. Для участия в кадровом отборе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" запустили производство навигационных табло нового поколения с жидкокристаллическими экранами для навигации. Они могут в режиме реального времени отображать текст, графику, таблицы, расписания, пиктограммы и мультимедийный контент.

