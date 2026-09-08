В Республике Алтай снова разрешили продавать алкоголь по воскресеньям

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Жители Республики Алтай снова смогут покупать алкоголь по воскресеньям – торговля спиртным в этот день будет разрешена с 11:00 до 14:00. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак.

Ограничения на продажу алкоголя вводили в Горном Алтае с 1 марта 2026 года. С этого момента спиртное нельзя было купить по воскресеньям, в праздники и социально значимые дни. С понедельника по четверг действовал график с 11:00 до 19:00, в пятницу – до 16:00, а в субботу – до 14:00.

Турчак отметил, что сейчас власти также увеличили время продажи алкоголя с 11:00 до 16:00 по субботам и с 11:00 до 19:00 по пятницам. С понедельника по четверг график останется прежним, спиртное можно будет приобрести с 11:00 до 19:00. Новые правила, как и прежние, не распространяются на заведения общественного питания.

Решение изменить правила приняли после шести месяцев действия жестких ограничений. Как отметил Турчак, за этот период в регионе стало меньше госпитализаций и смертей, связанных с алкогольными отравлениями. Также сократилось число ДТП и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

При этом ограничения повлияли на работу магазинов. По словам главы республики, часть алкомаркетов попыталась обойти запреты, переоформившись в заведения, которые формально относятся к сфере общепита.

Одновременно некоторые обычные магазины, торговавшие не только алкоголем, но и товарами первой необходимости, были вынуждены закрыться или сократить часы работы. На это жители региона обращали внимание во время встреч с властями в районах.

Ранее сообщалось, что Чечня возглавила список регионов России с самым низким потреблением алкоголя. Показатель потребления чистого спирта в республике составил 0,02 литра. В число самых непьющих регионов также вошли Кабардино-Балкария (2,05 литра), Карачаево-Черкесия (2,71 литра) и Ставропольский край (3,45 литра).