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08 сентября, 12:06

Политика

Лавров назвал попытки возродить зерновую инициативу нереальными

Фото: kremlin.ru

Попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море неприемлемы и нереальны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью проекту "Сама Меньшова".

Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие сделки прекратилось с 18 июля 2023 года.

Министр подчеркнул, что Владимир Путин уже отмечал, что условия договоренностей в отношении России не выполнялись, поскольку западные страны не исполнили свои обязательства.

Лавров пояснил, что украинская сторона предложила, уговорив Турцию, ввести на Черном море российско-украинский мораторий на удары по судам, перевозящим гражданские товары. Однако проконтролировать это невозможно.

По его словам, подобная схема уже применялась три года назад, когда действовала черноморская инициатива, предложенная генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Дипломат сказал, что Украина систематически нарушала договоренности, используя гражданские суда для перевозки оружия, тогда как Европа перекрыла обещанный России свободный доступ удобрений и зерна на мировые рынки.

"Поэтому мы отказались от этой истории. И сейчас ее пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально", – заключил глава МИД РФ.

Ранее Лавров предупредил европейские страны о последствиях возможного военного столкновения с Россией. Глава МИД указал на то, что Путин говорил о том, что Россия никогда не нападет на них, однако если они нападут на РФ, то это будет не только принципиально иная война, но и очень короткая.

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