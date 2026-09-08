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Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Евросоюз (ЕС) увеличить поддержку Украины и усилить давление на Москву. Об этом она высказалась на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом, передает Life.ru.

По мнению Каллас, это позволит быстрее завершить конфликт.

Она также обратила внимание, что ЕС в рамках программы кредитования уже выделил Киеву первые 8,47 миллиарда евро и одобрил еще 6,1 миллиарда, в том числе на системы противовоздушной обороны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк из произведений Эдуарда Успенского о Крокодиле Гене и Чебурашке. Дипломат пояснила, что Каллас живет по принципу этой антагонистки: "хорошими делами прославиться нельзя".