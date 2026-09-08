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08 сентября, 12:22

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РЕН ТВ: суд взыскал с парка в Екатеринбурге 2 млн рублей после смерти ребенка из-за клеща

Парк в Екатеринбурге обязали выплатить 2 млн рублей после смерти ребенка из-за укуса клеща

Фото: depositphotos/sasel77​

Верхнепышминский суд взыскал 2 миллиона рублей с природного парка "Оленьи ручьи" в Екатеринбурге в качестве компенсации морального вреда в связи со смертью ребенка из-за клеща. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на суд.

Уточняется, что инцидент произошел в мае 2024 года. Мальчик вместе с матерью и знакомыми отдыхал в парке, где его укусил в голову клещ, зараженный энцефалитом. В тот же день паразита извлекли. Через две недели у ребенка поднялась температура, и он умер, несмотря на усилия медиков.

Семья потребовала компенсацию морального вреда, на что представители парка ответили отказом. Тогда суд встал на сторону истцов и обязал заповедник выплатить каждому родителю по 1 миллиону рублей.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России начался второй пик активности клещей. По данным ведомства, он может сохраниться до первых устойчивых заморозков.

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