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03 сентября, 11:07

Общество

Более 17 тысяч москвичей поучаствовали в исследовании в сфере бизнес-обучения

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Больше 17 тысяч москвичей приняли участие в исследовании, посвященном развитию городских обучающих программ для предпринимателей. К опросам присоединились представители действующего бизнеса и те, кто хотел бы открыть свое дело в столице в будущем. Они назвали наиболее востребованные темы и форматы занятий, а также рассказали, кого хотели бы видеть в роли лекторов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Исследование проводилось в "Активном гражданине", через анкетирование пользователей услуг и сервисов проекта "Малый бизнес Москвы" (МБМ) и в ходе глубинных интервью и фокус-групп Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Самым популярным форматом обучения стал дистанционный, потому что он позволяет заниматься в удобное время. В качестве преподавателей респонденты хотят видеть успешных предпринимателей, готовых поделиться историями из личного опыта. При этом многие отметили, что важно сразу закреплять полученные знания на практике. Результаты опросов будут учитывать при разработке новых курсов и комплексных программ", – рассказала заммэра.

Среди очных обучающих мероприятий в лидерах оказались встречи с наставниками, мастер-классы и бизнес-интенсивы. Последние привлекают возможностью быстро погрузиться в тему за короткое время.

В число наиболее интересных направлений вошли информационные технологии, управление финансами и персоналом, маркетинг, продажи и изменения в законодательстве.

Сейчас в "Онлайн-академии" на сайте mbm.mos.ru собрано почти 400 бесплатных курсов, видео- и аудиоуроков, записей вебинаров и подкастов для самостоятельного изучения. В ее библиотеке можно найти сотни полезных статей на самые разные темы – от автоматизации логистики до бережливого производства. В календаре ежемесячно появляются десятки тематических мероприятий и интенсивов.

Например, популярностью у начинающих предпринимателей пользуется курс по открытию бизнеса с нуля "Свое дело: начни сейчас". Он включает восемь модулей и затрагивает все этапы – от формирования идеи до привлечения клиентов.

Для тех, кто задумывается о развитии компании, в мае запустили обновленную программу "Свое дело: новый уровень". В ней основной упор делается на оптимизацию внутренних процессов и рост прибыли.

В августе список пополнился курсом "Маркетинг как система: от анализа рынка до масштабирования". Его слушатели научатся выявлять целевую аудиторию, выбирать каналы продвижения, разрабатывать и реализовывать пошаговую стратегию.

Подобрать подходящее обучение и познакомиться с другими инструментами для бизнеса можно на сайте МБМ.

Как сообщалось ранее, Москва продолжает работу по поддержке начинающих предпринимателей. Для желающих начать свое дело проходят консультации, обучающие программы, деловые мероприятия.

Представителям МСП доступны "Бизнес-боксы" – готовые решения для самых разных задач. С начала года сервисом воспользовались свыше 4,4 тысячи раз.

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