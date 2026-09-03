Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в подмосковной Кубинке

Фото: телеграм-канал "Андрей Иванов | Одинцово"

В результате атаки БПЛА в подмосковной Кубинке пострадали два человека, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Один из пострадавших – 44-летний мужчина. Обломок беспилотника упал на проезжавший автомобиль. Пострадавшего доставили в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде.

Также травмы получил 22-летний мужчина, работавший на стройке неподалеку от места происшествия. Он также был госпитализирован, медики диагностировали у него осколочное ранение бедра. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Массовая атака дронов на Подмосковье произошла 3 сентября – за ночь было ликвидировано 56 БПЛА. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом в Кубинке, что привело к пожару: горели восьмой и девятый этажи, а также балкон на седьмом. Из здания эвакуировали 10 человек.

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для тех, кто пострадал от ударов. Жители могут обратиться за помощью и подать жалобу по телефону 8 (916) 240-31-28.

