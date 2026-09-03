Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 11:05

Происшествия

В Подмосковье открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для людей, пострадавших от украинских БПЛА. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в мессенджере MAX.

Для оперативного приема жалоб и получения правовой помощи местные жители могут позвонить по телефону 8 (916) 240-31-28. По указанию подмосковного прокурора Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления, добавили в пресс-службе.

Массовая атака дронов на Московскую область произошла 3 сентября. В общей сложности над регионом за ночь уничтожили 56 БПЛА.

После попадания одного из беспилотников в жилой дом в Кубинке начался пожар. Огонь возник на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек, предварительно, никто не пострадал.

Другой вражеский аппарат попал в многоквартирный дом в Павловском Посаде. Возгорания не было, однако в восьми квартирах выбило окна.

Губернатор Подмосковья сообщил о повреждениях поликлиники после атаки БПЛА

Читайте также


происшествия

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика