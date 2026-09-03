В Подмосковье открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для людей, пострадавших от украинских БПЛА. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в мессенджере MAX.

Для оперативного приема жалоб и получения правовой помощи местные жители могут позвонить по телефону 8 (916) 240-31-28. По указанию подмосковного прокурора Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления, добавили в пресс-службе.

Массовая атака дронов на Московскую область произошла 3 сентября. В общей сложности над регионом за ночь уничтожили 56 БПЛА.

После попадания одного из беспилотников в жилой дом в Кубинке начался пожар. Огонь возник на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек, предварительно, никто не пострадал.

Другой вражеский аппарат попал в многоквартирный дом в Павловском Посаде. Возгорания не было, однако в восьми квартирах выбило окна.