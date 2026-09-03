Певица Анна Руднева стала матерью в третий раз

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/rudneva_a

Бывшая участница группы "Ранетки" Анна Руднева стала мамой в третий раз. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певицы, где та поделилась кадрами с новорожденным.

Руднева родила сына. Он появился на свет 2 сентября весом 3 740 граммов и ростом 54 сантиметра. Мальчика назвали Артемом. Роды длились 5 часов 30 минут.

"Встретили нового человека в этот мир. Наш сын, наше счастье! Трижды мама, получается", – поделилась она.

Певица поблагодарила свою аудиторию за поддержку и поздравления. Также она пообещала рассказать больше об этом счастливом дне, когда придет в себя.

Руднева объявила о беременности в марте. При этом она не назвала имени отца ребенка. Певица тогда опубликовала трогательный пост, в котором поделилась, насколько "удивительна жизнь", ведь она всегда знает лучшее время для исполнения заветной мечты.