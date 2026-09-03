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03 сентября, 11:34

Политика

Финский военкор назвал угрозы Зеленского гражданской авиации РФ терроризмом

Фото: AP/Pool Photo/Ludovic Marin

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в воздушном пространстве России являются терроризмом. Об этом заявил РИА Новости финский общественник и военкор Кости Хейсканен.

"Зеленский с катушек слетел и решил, что он чуть ли не бог всей земли и будет решать, что его беспилотники будут кошмарить людей, которые куда-то летят. Слов нет", – сказал Хейсканен.

Финский общественник находится в Крыму с ознакомительным визитом. Последний раз он посещал полуостров 22 года назад.

Ранее Зеленский выступил с угрозой закрытия неба над Россией для гражданских самолетов с помощью дронов, заявив, что "безопасные дни в российском небе закончились". В ответ на это Владимир Путин назвал подобные угрозы терроризмом и заверил, что российская сторона предпримет адекватные меры реагирования.

На фоне этих заявлений Минтранс РФ предоставил разъяснения иностранным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в РФ. Как сообщил глава ведомства Никитин, перевозчики сами обратились за консультациями, подтвердив готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с Россией.

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