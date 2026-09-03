Путин заявил, что России удалось избежать гипервсплеска инфляции

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В России существовала угроза гипервсплеска инфляции, было важно ее не допустить. Такое заявление сделал Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Президент признал, что инвестиции действительно снизились из-за ряда причин, в том числе из-за сознательно проводимой политики ЦБ и правительства, целью которой является подавление инфляции.

"Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%, цель (по ее подавлению. – Прим. ред.) достигается", – отметил глава государства.

По словам Путина, имеют значение не государственные, а частные инвестиции, для которых нужно создать условия. При этом важно не переохладить экономику.

В ходе сессии российский лидер уточнил, что дефицит федбюджета России не представляет критической угрозы. При этом он обратил внимание, что бюджетные средства надо расходовать с учетом приоритетов. Путин выразил уверенность, что вопрос с дефицитом будет решен.