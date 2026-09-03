Неизвестный выстрелил в военного в Саратовской области

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Неизвестный несколько раз выстрелил в военного в Энгельсе Саратовской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия, сообщило управление Следственного комитета РФ по региону.

Пострадавшего госпитализировали. Медики оказывают ему необходимую помощь. На месте происшествия найдены гильзы и пули от огнестрельного оружия. Оперативники разыскивают злоумышленника и собирают улики. Решается вопрос о назначении судебных экспертиз, добавили в СК.

По данным Mash, пострадавший – офицер Воздушно-космических сил РФ. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и готовят его транспортировку в Москву медицинским спецбортом.

По информации издания, стрелок подъехал к частному дому военного в поселке Пробуждение на мотоцикле. Не снимая шлем, он сделал несколько выстрелов, ранив офицера и его водителя, после чего скрылся.

Ранее в Краснодаре задержали местного жителя, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Москве. Мужчина, по данным ФСБ, должен был атаковать военного с помощью дрона с самодельным взрывным устройством. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

