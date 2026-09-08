RUSI: РФ выйдет из конфликта на Украине сильнее с военной точки зрения

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Россия по итогам спецоперации на Украине будет находиться в гораздо более сильном военном положении, чем до ее начала. Это следует из доклада лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI), передает ТАСС.

Авторами работы выступили старший научный сотрудник RUSI Сидхарт Каушал и главный редактор онлайн-издания о военных технологиях Calibre Defense Сэм Крэнни-Эванс.

Они отметили, что российские войска дополнили привычную тактику подавления противника массированным артиллерийским огнем за счет более массового применения высокоточного оружия. При этом, добавили эксперты, средства высокоточного наведения, БПЛА и разведывательно-ударные комплексы не вытеснили артиллерию.

Кроме того, в докладе указано, что размывается грань между разведывательно-огневыми и разведывательно-ударными комплексами. Системы, ранее предназначавшиеся исключительно для поражения особо важных целей, теперь применяются для контрбатарейной борьбы и задач на истощение противника. При этом дроны действуют в рамках комплексной системы.

По словам авторов, в российских вооруженных силах сформировался значительный контингент специалистов-разведчиков с обширным опытом обнаружения малоразмерных подвижных целей в боевых условиях. Каушал и Крэнни-Эванс отмечают, что организационные и доктринальные изменения определят облик будущих боевых действий России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Европу о последствиях возможного военного столкновения с Россией. Как напомнил дипломат, Владимир Путин сказал, что Москва никогда не нападет на страны Евросоюза. Однако если они сами проявят агрессию, это будет принципиально иная война, которая окажется очень короткой.