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08 сентября, 16:13

Происшествия

Россиянина задержали в Румынии по подозрению в "сборе военной информации"

Фото: 123RF.com/tutye

Румынское управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержало 40-летнего гражданина России по подозрению в "сборе информации военного характера". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Утверждается, что он якобы делал и передавал фотографии техники румынских и союзных вооруженных сил, а также фиксировал передвижения личного состава и боевой техники на ряде баз в уездах Клуж, Констанца, Кэлэраш, Илфов и в Бухаресте.

В свою очередь, Румынская разведывательная служба заявила, что подозревает проживающего в республике мужчину в подготовке диверсии. Там уточнили, что задержанный находился под наблюдением с февраля 2026 года в рамках широкого расследования, связанного с попытками совершения диверсий.

Ранее двух граждан РФ задержали в Стамбуле. Официальная причина таких действий не называлась, однако СМИ писали, что россиян могли задержать за чтение Библии в соборе Айя-София. Россиян доставили в депортационный центр, откуда планировали вернуть на родину.

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