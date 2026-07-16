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16 июля, 12:14

Происшествия

Задержанных в Стамбуле двух россиян депортируют 19 июля

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Депортация двух граждан РФ, задержанных в Стамбуле, запланирована на 19 июля, сообщает ТАСС.

Речь идет о Виктории и Игоре Филоновых 1990 и 1994 годов рождения. С заявлением о задержании в диппредставительство обратились их родственники. После этого дипломаты связались с отделением полиции района Фатих.

В настоящее время они находятся в депортационном центре. Официальная причина задержания не раскрывается. По данным СМИ, их могли задержать за чтение Библии в соборе Айя-София.

С 2020 года собор лишили статуса музея и официально превратили в мечеть, в связи с чем действия россиян могли быть расценены как нарушение общественного порядка и оскорбление чувств верующих.

Ранее пропавшего на несколько месяцев россиянина нашли в тюрьме в китайском городе Мохан. Мужчина уехал в Таиланд, столкнулся с проблемами в документах, затем сообщил родным, что находится в Китае, после чего связь оборвалась.

Он отбывал наказание за незаконное пересечение границы и ждал решения о депортации. Омбудсмен Яна Лантратова направила ходатайство в МИД и обращение к китайским властям.

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