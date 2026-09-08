В Калининграде 12 детей заразились сальмонеллезом в детсаду

Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор. Калининградская область"

В детском саду № 76 Калининграда госпитализация потребовалась 12 воспитанникам после заражения сальмонеллезом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы установить обстоятельства вспышки. В детском саду отобрали пробы для лабораторных исследований и обследовали сотрудников. Анализы проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.

"На период противоэпидемических мероприятий работа детского сада № 76 приостановлена", – говорится в сообщении.

Ранее крупная вспышка сальмонеллеза из-за тыквенных семечек была зафиксирована во Франции. С мая по август заразился 81 человек в разных регионах. Все они выздоровели, но шестерым потребовалась госпитализация. Причиной назвали продукцию одного переработчика из департамента Ло и Гаронна, однако источник загрязнения пока не найден.