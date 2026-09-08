В Китае ответили Японии на требование убрать памятник в Хабаровске

Фото: ТАСС/Евгения Летта

Япония должна исторически преобразиться и полностью отказаться от милитаризма, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя требование Токио демонтировать в Хабаровске памятник победе над милитаристской Японской империей.

"Япония должна извлечь уроки из истории, полностью порвать с милитаризмом и конкретными действиями заслужить доверие соседних стран Азии и международного сообщества", – подчеркнула дипломат.

Она также отметила, что правильное понимание истории и отношение к ней служат показателем того, способна ли Япония соблюдать обязательства по мирному развитию. Она напомнила, что Япония вступила в ООН, признав преступления милитаризма и приняв устав организации в полном объеме.

По словам представителя МИД КНР, положения Устава ООН, касающиеся государств, потерпевших поражение во Второй мировой войне, "до сих пор сохраняют силу".

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал в Хабаровске. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное заявление, указала, что требование Японии сравнимо с призывом к солнцу не светить.

По ее словам, монумент является частью исторической памяти России. Она подчеркнула, что страна опирается на факты своей истории, а память о прошлом сохраняется в том числе в памятниках.