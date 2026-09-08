Юра Борисов посетил день рождения Сальмы Хайек в Риме

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Актер Юра Борисов побывал на праздновании дня рождения Сальмы Хайек, которое прошло в Риме по случаю ее 60-летия. Кадром с российским актером поделилась в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Матильда Пино, дочь бизнесмена Франсуа-Анри Пино и Доротеи Лепер.

Среди приглашенных оказались известные представители мировой киноиндустрии и шоу-бизнеса, в том числе Анджелина Джоли, Тайка Вайтити и Рита Ора. На фотографии Борисов позирует вместе с девушкой во время праздничного вечера.

Ранее артист присоединился к проекту "Искусственный". Борисов сыграет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, также вместе с ним в съемках участвовал Эндрю Гарфилд.

До этого Борисов признался, что одной из причин его участия в фильме "Битва моторов" стало желание впервые поработать на одной площадке с Иваном Янковским. С предложением принять участие в проекте ему позвонил Илья Маланин. По его словам, этот опыт стал особенным для всей команды.