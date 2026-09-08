Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 16:50

Общество

В ГД рассказали о снижении у 40% учителей нагрузки после принятия закона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Более 40% педагогов отметили снижение бюрократической нагрузки после принятия федерального закона. Об этом сообщила депутат, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Алена Аршинова, ее слова передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о ФЗ № 328 от 8 августа 2024 года, который направлен на снижение бюрократической нагрузки и обязывает все российские школы ограничить перечень документов учителя пятью позициями. Он вступил в силу 1 марта 2025 года и распространяется на все регионы.

Несмотря на принятие закона, более половины педагогов (60%) не заметили разницы в нагрузке, а 10% учителей и вовсе рассказали об ее увеличении, отметила Аршинова. Депутат подчеркнула, что сейчас учителя сильно загружены, им приходится осуществлять больше 300 вынужденных манипуляций.

По ее словам, их главная задача – найти подход к ученику, но это осложняется необходимостью дополнительно проводить мероприятия, делать фотографии и вести социальные сети для информирования других.

"А сегодня очень строго все спрашивается за уровень подготовки. Причем спрашивается не с учеников, а спрашивается с педагогов, чаще всего, и не с родителей – это родители спрашивают с педагогов, государство спрашивает", – сказала Аршинова.

Она заверила, что вопрос об отсутствии снижения нагрузки у учителей уже рассматривается на уровне администрации президента, председателя Госдумы, добавив, что ожидаются дополнительные меры.

Ранее депутаты от фракции "Новые люди" выступили с предложением установить оплату труда учителей на уровне выше 1,5 средней заработной платы по региону. Это уменьшит зависимость дохода педагога от переработок, а также повысит привлекательность работы в школе для молодых специалистов.

Читайте также


образованиеобщество

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика