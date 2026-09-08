В ГД рассказали о снижении у 40% учителей нагрузки после принятия закона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Более 40% педагогов отметили снижение бюрократической нагрузки после принятия федерального закона. Об этом сообщила депутат, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Алена Аршинова, ее слова передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о ФЗ № 328 от 8 августа 2024 года, который направлен на снижение бюрократической нагрузки и обязывает все российские школы ограничить перечень документов учителя пятью позициями. Он вступил в силу 1 марта 2025 года и распространяется на все регионы.

Несмотря на принятие закона, более половины педагогов (60%) не заметили разницы в нагрузке, а 10% учителей и вовсе рассказали об ее увеличении, отметила Аршинова. Депутат подчеркнула, что сейчас учителя сильно загружены, им приходится осуществлять больше 300 вынужденных манипуляций.

По ее словам, их главная задача – найти подход к ученику, но это осложняется необходимостью дополнительно проводить мероприятия, делать фотографии и вести социальные сети для информирования других.

"А сегодня очень строго все спрашивается за уровень подготовки. Причем спрашивается не с учеников, а спрашивается с педагогов, чаще всего, и не с родителей – это родители спрашивают с педагогов, государство спрашивает", – сказала Аршинова.

Она заверила, что вопрос об отсутствии снижения нагрузки у учителей уже рассматривается на уровне администрации президента, председателя Госдумы, добавив, что ожидаются дополнительные меры.

Ранее депутаты от фракции "Новые люди" выступили с предложением установить оплату труда учителей на уровне выше 1,5 средней заработной платы по региону. Это уменьшит зависимость дохода педагога от переработок, а также повысит привлекательность работы в школе для молодых специалистов.