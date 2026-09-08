08 сентября, 17:02 (обновлено 08.09.2026 17:11)Транспорт
В центре Москвы вновь перекрывали движение на ряде улиц
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре Москвы вновь временно ограничивали движение на нескольких улицах, мостах и съездах. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Проезд был закрыт на съезде с Садового кольца на улицу Новый Арбат, Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в направлении центра. Также перекрывались съезд с ТТК на Кутузовский проспект, съезд с Осенней улицы на Рублевское шоссе и участок внешней стороны Садового кольца в районе Новинского бульвара.
Кроме того, ограничения действовали на Можайском шоссе перед Рублевским шоссе в направлении центра и на Аминьевском шоссе в сторону Рублевского шоссе. Движение по МКАД в районе Рублевского шоссе перекрывалось в обоих направлениях, а по Рублевскому шоссе у Осенней улицы – в сторону области.
В настоящий момент все ограничения сняты.
В центре Москвы 8 сентября уже вводились временные ограничения движения на ряде магистралей, включая участки Садового кольца, ТТК, проспекта Мира, Ленинского проспекта и Новоарбатского моста. Позднее в Дептрансе сообщили об их отмене.
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