Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 24 по 27 сентября в Москве пройдут международные соревнования молодых реставраторов. Мероприятие состоится в рамках пятой выставки "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В соревнованиях примут участие около 90 человек из разных регионов России, а также студенты из Белоруссии и Казахстана. Среди участников – представители Татарстана, Башкортостана, ДНР, Якутии, Красноярского края, Иркутской, Калининградской, Курганской, Московской и Орловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

"Подготовка профессиональных реставраторов – одна из важнейших задач для сохранения исторического наследия. Мы уделяем этому особое внимание: организуем стажировки, популяризируем отрасль, проводим профильные мероприятия для молодежи", – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, соревнования помогают выявить таланты, поддержать высокие стандарты в профессии и привлечь к ней внимание. За все время проведения выставок в соревнованиях приняли участие более 300 молодых реставраторов.

Состязания пройдут по 11 компетенциям, включая реставрацию лепного декора и штукатурок, станковой масляной и темперной живописи, терразитовых штукатурок и каменного декора, произведений из дерева, металлической кровли, позолоты, монументальной живописи, архитектурного белокаменного декора, а также произведений графики, архивных и библиотечных материалов. Отдельная компетенция – цветовое соответствие: адаптация проектного колера к объекту культурного наследия.

В числе участников – студенты и выпускники ведущих профильных учебных заведений. Москву представляют колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 ("26 КАДР"), Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московское академическое художественное училище и Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова.

Победителей и призеров в каждой номинации определит комиссия, в состав которой войдут известные архитекторы и реставраторы. Церемония награждения состоится в заключительный день работы выставки.

С 24 по 27 сентября в Москве проведут пятую выставку "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях". Она соберет специалистов по сохранению объектов культурного наследия и представителей производственных компаний, проектных институтов, музеев и учебных заведений.

Запланировано свыше 220 мастер-классов, лекций, презентаций и деловых сессий. Юбилейная выставка пройдет в историческом здании типографии Ивана Сытина. Здесь разместят площадки для практических занятий, стенды профильных организаций, лекторий и тематическую библиотеку.