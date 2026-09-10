Сергей Собянин рассказал о комплексной реставрации усадьбы Кузьминки

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В усадьбе Кузьминки продолжается первая за 100 лет комплексная реставрация. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

В программу включены более 30 памятников архитектуры, шесть из них уже полностью отреставрированы. Сейчас работы ведутся на 15 объектах, четыре из них планируется завершить до конца года, включая Восточный и Западный флигели на Господском дворе.

Над созданием усадьбы трудились известные архитекторы и скульпторы – от Ивана Жеребцова и Родиона Казакова до Доменико Жилярди и Петра Клодта. За 300 лет истории строение повидало немало гостей, в числе которых были Петр I, Александр II и императрица Мария Федоровна.

В отличие от многих других усадеб Кузьминки на целый век занял Всероссийский научный институт ветеринарии. В связи с этим масштабных работ там не проводилось, но ансамбль оставался любимым местом отдыха у москвичей.

Первыми отреставрированными объектами стали два грота, Круглая ("Львиная") пристань, Ванный домик, Кузница, Мост с грифонами и ограда у домика причта. Также специалисты вернули на исторические места фигурные фонари и четыре скульптуры львов, украшавшие входы.

В Восточном и Западном флигелях основная часть работ по фасадам и интерьерам уже позади. В Западном флигеле мастера укладывают паркет и окрашивают лепнину, в Восточном – завершают монтаж окон, дверей и лестниц, воссоздают внутреннюю отделку и возвращают на место лепной декор.

Почти завершена реставрация Прачечного корпуса на Тополевой аллее. Специалисты восстановили белокаменные детали фасада, перебрали парапет крыльца, привели в порядок кронштейны и кровлю, раскрыли исторические оконные проемы первого этажа. Сейчас завершается укладка полов, монтаж дверей и лестниц.

Кропотливая работа ведется над деревянным флигелем на Тополевой аллее. Фасады очистили от старой штукатурки, бревна сруба – от следов пожара, поврежденные элементы дополнили методом протезирования. Сейчас завершают внутреннюю отделку: монтируют потолочные карнизы, двери и деревянные крыльца.

В служительском корпусе в "Слободке" реставраторы расчистили фасады, восстанавливают кирпичную кладку и белокаменные крыльца. Параллельно здание готовят к новой жизни – монтируют инженерные сети и укладывают черновые полы.

Оранжевая дача на берегу Верхнего большого пруда, построенная в начале XIX века как Померанцевая оранжерея, долгое время не использовалась. Специалисты заново смонтировали стропильную систему, укрепили фундаменты, сейчас оштукатуривают фасады.

Также предстоит привести в порядок белокаменный цоколь, деревянное ограждение башенки-бельведера, печные трубы и лепнину. Отдельная задача – спасение уникальной двухъярусной люстры с подсвечниками в виде лотосов, которую вернут в восьмигранный зал.

Одновременно с этим началась реставрация Скотного двора, состоящего из двух зданий и ограды. Почти сто лет здесь располагалась больница, но последние полвека здания пустовали. Сейчас укрепляют грунты под фундаментом, восстанавливают кирпичную кладку, смонтирована стропильная система.

Масштабные работы развернулись на Красном дворе – хозяйственном комплексе усадьбы, где предстоит привести в порядок шесть исторических объектов, пять из них уже в работе.

В здании "Соединение" демонтируют поздние перегородки, в Левом флигеле, построенном Александром Жилярди в 1830-х годах, также идут подготовительные работы. В Южном флигеле почти завершен демонтаж старых перекрытий, смонтирована стропильная система, ведется вычинка кирпичной кладки и расчистка лепнины. В Правом флигеле также демонтируют поздние элементы.

Египетский домик, находившийся в аварийном состоянии, реставрируют буквально в рамках спасательной операции. Специалисты демонтировали советские перегородки и плитку, восстановили стропила, кровля почти готова, выполнена гидроизоляция фундаментов. Впереди – реставрация белокаменного цоколя, карнизов, лепнины, пола у главного входа, а также создание доступной среды для маломобильных граждан.

Домик на плотине в настоящее время готовят к реставрации, вскоре начнется демонтаж поздних перегородок и отделки постсоветского периода.

На Конном дворе предстоит отреставрировать семь объектов: манеж, северные и южные конюшни, два флигеля, ограду и музыкальный павильон с конными скульптурами Клодта. Специалисты уже укрепили кровлю, расчистили скульптуры и фасады флигелей.

Работы ведутся в рамках Народной программы "Единой России" по сохранению исторического наследия и созданию комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что в столице завершается реставрация фасадов арки главного входа в Парк Горького на Крымском Валу. В рамках работ специалисты обновили фасады и кровлю. Уточнялось, что предыдущая реставрация проводилась более 10 лет назад.