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14 сентября, 08:22

Происшествия

В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена ЛЭП и обесточены 30 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Ростовской области в результате атаки беспилотников повреждена ЛЭП, обесточены 30 домов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.

Он также отметил, что в ночь на 14 сентября в Ростовской области уничтожили порядка 50 дронов. Пострадавших нет, однако некоторые объекты получили повреждения.

В частности, в Аксайском районе из-за падения БПЛА был поврежден 18-й этаж строящегося дома. В Кировском районе Ростова-на-Дону поврежден автомобиль, во дворе дома обнаружены обломки.

В Каменском районе повреждено остекление двух квартир. В Мясниковском районе обесточены 30 частных домов из-за повреждения линии электропередачи. В Неклиновском районе повреждены остекление, кровля частных домов и автомобили.

Беспилотники сбили над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Аксаем и в 16 районах области: Аксайском, Мясниковском, Белокалитвинском, Азовском, Кашарском, Морозовском, Каменском, Миллеровском, Боковском, Родионово-Несветайском, Зерноградском, Чертковском, Неклиновском, Тарасовском, Шолоховском и Обливском.

Ранее в поселке Октябрьском Белгородского округа FPV-дрон ударил по автомобилю, в результате чего погибла женщина. Еще три человека, среди которых ребенок, получили ранения. Пострадавших привезли в местную больницу. В их числе 9-летний мальчик с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.

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