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14 сентября, 06:15

Общество

Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 14 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в столице в первый день недели, 14 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 18 до 20 градусов тепла, по области – от 16 до 21 градуса.

Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 7 градусов, а в Подмосковье – до плюс 5 градусов.

Сезон подачи отопления в столице, предположительно, начнется в последние дни первой декады октября. Синоптики напомнил, что тепло в батареях обычно появляется после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов.

При этом первые заморозки могут прийти в столичный регион позже климатической нормы – на стыке второй и третьей декады октября.

Новая рабочая неделя в Москве начнется с теплой и преимущественно солнечной погоды

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