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14 сентября, 08:13

Безопасность

Эксперты "Перезвони сам" напомнили об отечественных сертификатах безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали о привычках, которые помогут пользователям защититься от кибермошенников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Одна из главных рекомендаций – использовать отечественные сертификаты безопасности при работе с государственными ресурсами. Они шифруют трафик и защищают от фишинговых сайтов. Самый простой способ – установить "Яндекс браузер", где сертификаты настроены автоматически, или вручную загрузить сертификаты Минцифры.

Руководитель "Перезвони сам" Валентина Шилина отметила, что современные аферисты собирают сведения о пользователях из открытых источников и соцсетей, анализируют их страхи и то, на что они сильнее всего реагируют. Мошенники выстраивают сценарий, который будет выглядеть абсолютно правдоподобно.

Шилина призвала пользователей самостоятельно перепроверять информацию и перезванивать по официальным номерам организаций.

Специалисты также советуют регулярно обновлять программное обеспечение не только на компьютере, но и на телефоне, роутере и других устройствах. Это касается даже тех гаджетов, которыми человек давно не пользовался: они могут быть уязвимы для атак. Устанавливать обновления нужно только из проверенных источников – встроенных систем или официальных магазинов приложений.

Особое внимание стоит уделять проверке адреса сайта перед вводом личной или платежной информации. Мошенники часто создают страницы-двойники известных брендов, банков и маркетплейсов, которые визуально почти неотличимы от настоящих.

Безопасное соединение должно начинаться с протокола https://, а доменное имя – точно соответствовать официальному сайту организации. Любое искажение в названии – признак мошенничества. Не стоит переходить на сайт по ссылкам из подозрительных сообщений, соцсетей или рекламных объявлений.

Злоумышленники также активно атакуют систему платежей по QR-кодам. Эксперты советуют внимательно проверять место установки метки: она не должна перекрывать оригинальный штрихкод.

Для сканирования следует выбирать проверенные программы из официальных каталогов, которые отображают адрес перед переходом. Совершать покупки необходимо исключительно через банковские приложения с интегрированным сканером, поскольку они верифицируют данные получателя и гарантируют безопасное соединение.

Ключевым элементом защиты аккаунтов остается использование уникальных сложных паролей для каждого ресурса и подключение двухфакторной аутентификации. Чтобы не запоминать десятки комбинаций, эксперты советуют применять менеджеры паролей – программы, которые безопасно хранят данные под защитой одного мастер-ключа.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники используют искусственный интеллект для создания видеообращений от имени родственников, руководителей и коллег, чтобы быстрее войти в доверие к жертве. Кроме того, они нередко используют дипфейки для создания фальшивых фотографий и аватарок.

Страхование от мошенничества начало развиваться на рынке России

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