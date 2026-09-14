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14 сентября, 08:24

Общество

В Совфеде предложили ввести государственное софинансирование капремонта домов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести государственное софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Гибатдинова, в настоящее время вся финансовая нагрузка лежит на гражданах, однако взносов собственников недостаточно. В связи с этим систему нужно менять.

Он отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят "не то что капитального – хоть какого-нибудь ремонта". Это системная проблема, считает Гибатдинов.

Сенатор пояснил, что жители домов, которые копят деньги на спецсчете, находятся в относительном плюсе – они сами решают, на какие ремонты тратить средства. Но таких домов меньшинство, в основном это новый жилой фонд.

Те, кто не успел провести общее собрание и принять решение о спецсчете, перечисляют взносы в общий фонд и годами ждут очереди. Решение принимают региональные чиновники, которые выбирают ремонт старых зданий с истекшим сроком службы.

В итоге "относительно нормальный дом" дожидается ремонта 20–30 лет и к тому времени тоже становится изношенным. В целом средств жильцов не хватит для решения системных проблем капремонта, сказал сенатор.

Кроме того, когда дом попадает в график капремонта, его часто делают плохо, уточнил парламентарий. Подрядчиков отбирают по принципу минимальной цены на торгах, что привлекает недобросовестные организации. У жильцов нет возможности повлиять на выбор материалов, а акты выполненных работ могут подписываться кулуарно, без участия граждан, добавил Гибатдинов.

Между тем большинство москвичей положительно оценили влияние программы капремонта. 83% опрошенных согласны, что она повышает качество жизни в городе. В частности, с программой связывают рост комфорта в домах, обновление инженерных коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания.

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