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Общество

Кравцов заявил, что учеба в школах не будет отменяться в дни выборов

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские школы в период выборов не будут отменять учебный день там, где есть возможность обеспечить раздельные потоки граждан. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия. У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день", – приводит ТАСС слова Кравцова.

Министр уточнил, что формат занятий в эти дни каждое образовательное учреждение определяет самостоятельно, исходя из требований безопасности и особенностей организации учебного процесса.

Такой подход, добавил он, позволяет обеспечить безопасность учащихся и бесперебойную работу избирательных участков, а также сделать дни выборов интересными и полезными для школьников за счет альтернативных форм обучения и досуга.

18, 19 и 20 сентября в России состоятся не только выборы депутатов Госдумы, но и глав 11 регионов, а также депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах.

Проголосовать можно будет электронно на портале elec.mos.ru , а также через терминалы на избирательных участках. Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.

Россияне за рубежом тоже смогут проголосовать, для них будут открыты избирательные участки.

Отдать голос на выборах в ГД РФ смогут все граждане Российской Федерации старше 18 лет

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