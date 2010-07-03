Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 91

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора продолжают регистрировать случаи отравления едой из вендинговых автоматов.

По состоянию на 24 июля, зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, передает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, диагноз "сальмонеллез" поставлен 58 пострадавшим.

"Все заболевшие – взрослые. Новых случаев госпитализации за последние четверо суток среди заболевших не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 86 отравившихся.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Отравились офисные работники в семи административных округах Москвы. Выяснилось, что люди покупали продукты из автоматов Healthy Food. Эту еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промзоны. Там нашли различные нарушения – от неисправных холодильников до просроченных продуктов.

Цеха опечатали. Из оборота были изъяты около 3 тонн сырья и готовой продукции.

В Москве закрыли 48 автоматов компании и два кафе в Москва-Сити. Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин заявил, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.

