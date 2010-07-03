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Количество отравившихся едой из автоматов выросло до 80 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Как сказано в сообщении ведомства, "по состоянию на 15:00 22 июля зарегистрировано 80 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, всего госпитализированы 37 человек". Почти половине из них поставили диагноз "сальмонеллез". "Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью", – пояснили в Роспотребнадзоре.

Сеть Healthy Food, которая специализируется на продажах товаров здорового питания в вендинговых автоматах и кафе, вскоре обнародует результаты проверок своей продукции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Представители сети пообещали, что "точные причины отравления будут объявлены в ближайшее время". Они призвали не делать преждевременных выводов, пока не получены финальные заключения от Роспотребнадзора и независимой лаборатории, которую руководство Healthy Food наняло для расследования инцидента.

"Предварительные результаты анализов всех проверенных сотрудников на наличие бактерий и инфекций показали отрицательный результат", – подчеркнули в компании.

По данным пресс-службы, пока расследование продолжается, линия производства работать не будет. Представители Healthy Food заверили, что сделают свою продукцию "самой безопасной в отрасли", чтобы "исключить риск повторения ситуации". Компания готова разработать необходимые для этого меры "совместно с представителями Роспотребнадзора и независимыми экспертами", отметили в пресс-службе. Там также добавили, что Healthy Food открыла специальную телефонную линию для контактов с пострадавшими.

При этом в компании выявили более десяти случаев фиктивных заявлений об отравлении продуктами Healthy Food. "К сожалению, в последние несколько дней мы также часто получаем и фиктивные обращения людей, которые не являлись и не могли быть потребителями нашей продукции", – пояснили в пресс-службе сети. Сотрудники компании констатировали, что некоторые "пытаются получить выгоду от сложившейся ситуации, обращаясь в больницы".

О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. После этого цех производителя Healthy Food был опечатан. В столице закрыли несколько автоматов и кафе на Пресненской набережной. Для проверки изъяли около трех тонн продукции Healthy Food. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в цехе компании просроченную продукцию и немаркированное сырье. Как выяснилось, на некоторые товары ставили будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.