Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.

"По состоянию на 15:00 зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз "сальмонеллез" установлен у 50 заболевших. Все заболевшие – взрослые. Всего госпитализировано 37 человек", – сообщило ведомство, передает "Интерфакс".

Новых случаев госпитализации за последние три дня не зарегистрировано. В стационарах продолжают лечение четыре человека.

Также отмечается, что рост числа зарегистрированных случаев заболевания связан с тем, что люди поздно обратились за помощью к врачам.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Отравились офисные работники в семи административных округах Москвы. Выяснилось, что люди покупали продукты из автоматов Healthy Food. Эту еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промзоны. Там нашли различные нарушения – от неисправных холодильников до просроченных продуктов.

Цеха опечатали. Из оборота были изъяты около 3 тонн сырья и готовой продукции.

В Москве закрыли 48 автоматов компании и два кафе в Москва-Сити. Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин заявил, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.

