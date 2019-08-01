Healthy Food заявила об отсутствии сальмонеллы в продукции компании

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Healthy Food заявила, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции компании. Роспотребнадзор продолжит расследование, передает РИА Новости.

1 августа работу вендинговых автоматов сети Healthy Food приостановили на 90 суток. Об этом сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.

По ее словам, суд признал ООО "До луны и обратно" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Игошина уточнила, что приостановлена деятельность трех вендинговых аппаратов, которые расположены в офисном центре "Сибур" (два аппарата) и бизнес-центре LOTTE (один аппарат).

По данным на 25 июля, количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 95 человек, из них диагноз "сальмонеллез" установлен у 60 заболевших. Двое из 37 ранее госпитализированных продолжают лечение.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадавшие рассказывали, что незадолго до болезни питались продукцией компании Healthy Food, продававшейся в автоматах бизнес-центров. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции.

Для проведения лабораторных исследований также взяли "смывы с технологического оборудования и объектов окружающей среды", забрали "нативный материал" у работников предприятия. Кроме того, ведомство опечатало помещения производственного цеха и закрыло 15 станций здорового питания – вендинговых автоматов.

Позднее в компании Healthy Food заявили о более десяти якобы фиктивных обращениях. Там считают, что некоторые пытаются получить выгоду из сложившейся ситуации.

Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин заявил, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.

