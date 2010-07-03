Число отравившихся едой из автоматов выросло до 95 человек

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 95 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что зарегистрировано 95 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз "сальмонеллез" установлен у 60 заболевших. Двое из 37 ранее госпитализированных продолжают лечение.

"Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью", – отмечается в сообщении ведомства.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадавшие рассказывали, что незадолго до болезни питались продукцией компании Healthy Food, продававшейся в автоматах бизнес-центров. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции.

Для проведения лабораторных исследований также взяли "смывы с технологического оборудования и объектов окружающей среды", забрали "нативный материал" у работников предприятия. Кроме того, ведомство опечатало помещения производственного цеха и закрыло 15 станций здорового питания – вендинговых автоматов.

Позднее в компании Healthy Food заявили о более десяти якобы фиктивных обращениях. Там считают, что некоторые пытаются получить выгоду из сложившейся ситуации.

Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин заявил, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.

