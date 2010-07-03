Алибасов не собирается судиться с производителем "Крота"

Продюсер Бари Алибасов не станет подавать иск против производителей средства для прочистки труб "Крот", которым он отравился.
"Оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться", – цитирует его ТАСС. Алибасов добавил, что сейчас у него хорошее самочувствие.
Ранее его жена актриса Лидия Федосеева-Шукшина намеревалась подать в суд на производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка". PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин отмечал, что их цель – заставить производителя изменить упаковку и спасти жизни людей, страдающих проблемами со зрением.
По его словам, основная версия отравления продюсера – то, что он перепутал бутылку с чистящим средством и питьевой йогурт из-за проблем со зрением.
В больницу Алибасов попал в начале июня. У него диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 17 июня пациента выписали.
Некоторые СМИ считали, что отравление является инсценировкой ради пиара. Пиар-директор Алибасова назвал произошедшее "спектаклем".
Однако позднее он объяснил свои слова и подчеркнул, что есть официальные доказательства отравления Алибасова и это не пиар. После скандала продюсер также опубликовал видео.
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