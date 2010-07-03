Семья Алибасова подаст в суд на производителя "Крота"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Семья Бари Алибасова, который был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот". Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Уже принято принципиальное решение по этому поводу", – заявил PR-директор Агентству "Москва". По его словам, так как сам продюсер сейчас в больнице и не может заниматься этими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина намерена подать иск на ООО "АМС Медиа" . Это компания-производитель жидкого средства "Крот. Чистые трубы", которое выпускается под брендом "Золушка", отметил Горжанкин.

По его словам, родные Алибасова уверены, что артист по ошибке глотнул опасную жидкость из бутылки именно по вине производителя "Крота". Когда это произошло, Алибасов был без очков, а у него плохое зрение, добавил PR-директор. "В ближайшее время будет определена сумма компенсации ущерба, причиненного здоровью Бари Алибасова, и иск направят в суд", – подчеркнул он.

Помощник продюсера Сергей Моцарь, который после звонка Алибасова приехал к нему домой и вызвал скорую, подтвердил, что бутылка со средством для чистки труб внешне напоминает питьевой йогурт, а жидкость в ней – без выраженного химического запаха. "Крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей, используемых в сантехнических целях", – констатировал помощник артиста. Представители компании-производителя отказались комментировать возможный иск со стороны родных Алибасова.

Участник группы "На-На" Владимир Политов, в свою очередь, сообщил, что сейчас Бари Алибасов находится в сознании и дышит самостоятельно. "Никаких аппаратов искусственной вентиляции легких нет, он находится в состоянии медикаментозного сна, но при этом в сознании", – рассказал исполнитель. По его словам, продюсера "можно разбудить, когда надо, чтобы, допустим, покормить". Как уточнил Политов, врачи могут принять решение по поводу операции через неделю после госпитализации.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув ядовитое средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. 6 июня Бари Алибасову исполнилось 72 года.