Бари Алибасов составил новое завещание

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Продюсер Бари Алибасов подписал новое завещание, сообщил журналистам его пиар-директор Вадим Горжанкин. Нотариус прибыл прямо в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где продюсер проходит лечение после отравления, передает РИА Новости.

Согласно документам, элитную недвижимость в доме в Мерзляковском переулке Алибасов оставляет своему сыну, которого также зовут Бари. Это 9-комнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров, а также две квартиры в том же доме площадью по 100 квадратных метров каждая.

Земельный участок в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов на Рублевском направлении продюсер завещал своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной. Также ей остаются акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги на общую сумму порядка двух миллионов долларов.

Правообладателями на творческое наследие группы "На-На" Алибасов назначил ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина. Они смогут использовать произведения группы, ее название, зарегистрированное в качестве торговой марки, и все смежные права.

Любимый канадский сфинкс Алибасова по кличке Чуча останется с помощником продюсера.

Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского 4 июня. По словам самого продюсера, он отравился средством для чистки труб, случайно глотнув ядовитую жидкость, которую принял за сок. Врачи скорой помощи сделали артисту промывание желудка, а затем увезли его в больницу. У Алибасова диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

В среду в СМИ появлялись сообщения о смерти продюсера, которые позже опровергли представители Алибасова. Как уточнили врачи, пациент по-прежнему находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет. По словам PR-директора Алибасова, пока в палате разрешили находиться только супруге продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. Представитель артиста воздержался от прогнозов, но отметил, что даже при наилучшем исходе выздоровление Алибасова "может занять месяцы".

6 июня Бари Алибасову исполняется 72 года. Он отпразднует день рождения в больнице.