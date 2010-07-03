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00:29

Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах

общество

00:29

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Заслуженный артист России Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией.

При этом участник группы "На-На" Владимир Левкин отверг информацию о впадении Алибасова в кому.

"У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать", – сказал Левкин Агентству "Москва".

Другой участник группы Владимир Политов подтвердил, что артист находится в "очень тяжелом состоянии".

"Никто не умер, он жив-здоров, – заявил Политов. – По моей информации, трое суток ждать, очень тяжелое состояние, должно что-то отслоиться, и он лежит в реанимации".

Основатель и руководитель групп "На-на" и "Интеграл" получил ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Она стояла на столе в квартире.

Продюсер решил, что в бутылке вода, и сделал глоток. Приехали скорая помощь и токсикологи, пострадавшего стали реанимировать около дома и госпитализировали.

Позже появились сообщения о том, что Алибасов скончался в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Однако пресс-секретарь продюсера опроверг сообщения о смерти.

Бари Алибасов получил ожог желудка максимальной степени

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