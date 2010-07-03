Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Фото: Агентство "Москва"

Музыкальный продюсер Бари Алибасов находится в реанимации. Об этом сообщает Агентство "Москва". В справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявили, что его состояние тяжелое.

"Лежит в токсикореанимации", – сказали в справочной.

Алибасов получил сильный ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По информации СМИ, она стояла на столе в квартире композитора в Мерзляковском переулке.

Продюсер решил, что в бутылке вода и сделал глоток. Приехали скорая помощь и токсикологи, пострадавшего стали реанимировать около дома и госпитализировали.

Бари Алибасов – музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ. Является руководителем группы "На-на".