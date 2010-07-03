Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильный ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Информацию о госпитализации продюсера подтвердил его сын Бари.
"Здоровью Бари Алибасова ничего не угрожает. Он госпитализирован, мы ждем анализов. Все действительно произошло из-за того, что он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб", – сказал он, передает Агентство "Москва".
По данным СМИ, опасная для здоровья жидкость стояла на столе в квартире композитора в Мерзляковском переулке. Он решил, что в бутылке вода и сделал глоток. Когда бригада скорой помощи приехала, пострадавшего начали реанимировать около дома. Также на место происшествия приехали токсикологи.
Врачи утверждают, что жизни Алибасова ничего не угрожает.
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