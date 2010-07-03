Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг его смерть

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг сообщения о смерти продюсера. Он отметил, что разговаривал с Алибасовым 15 минут назад, сообщает телеканал Москва 24.
Он уточнил, что продюсер находится в тяжелом состоянии, но он жив.
Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что Алибасов скончался в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Алибасов получил сильный ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По информации СМИ, она стояла на столе в квартире композитора в Мерзляковском переулке.
Продюсер решил, что в бутылке вода, и сделал глоток. Приехали скорая помощь и токсикологи, пострадавшего стали реанимировать около дома и госпитализировали.
Музыкального продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали
Бари Алибасов – музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ. В 1989 году Алибасов распустил группу "Интеграл" и объявил кастинг в поп-группу "На-На". В том же году прошло первое выступление группы "На-На" на Международном фестивале "Фэйс ту фэйс". Под руководством Алибасова группа "На-На" стала популярной и коммерчески успешной в 1990-е годы.
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