Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг его смерть

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов



Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг сообщения о смерти продюсера. Он отметил, что разговаривал с Алибасовым 15 минут назад, сообщает телеканал Москва 24.

Он уточнил, что продюсер находится в тяжелом состоянии, но он жив.

Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что Алибасов скончался в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Алибасов получил сильный ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По информации СМИ, она стояла на столе в квартире композитора в Мерзляковском переулке.

Продюсер решил, что в бутылке вода, и сделал глоток. Приехали скорая помощь и токсикологи, пострадавшего стали реанимировать около дома и госпитализировали.

Музыкального продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали



Бари Алибасов – музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ. В 1989 году Алибасов распустил группу "Интеграл" и объявил кастинг в поп-группу "На-На". В том же году прошло первое выступление группы "На-На" на Международном фестивале "Фэйс ту фэйс". Под руководством Алибасова группа "На-На" стала популярной и коммерчески успешной в 1990-е годы.