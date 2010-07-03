"Максимальная степень ожога желудка". Пиар-директор – о состоянии Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова, который находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, оценивается как тяжелое.
"Четвертая степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка. Но сегодня поступила информация, что Бари Алибасов находится в сознании, он дышит самостоятельно. Если учесть диагностированное состояние, то он держится хорошо", – цитирует РИА Новости PR-директора продюсера Вадима Горожанкина.
Собеседник агентства отметил, что при таком диагнозе выздоровление артиста может занять месяцы.
Как рассказал СМИ сын продюсера, Алибасов отравился средством для чистки труб. Он случайно глотнул ядовитую жидкость, приняв ее за сок или кисель. И, почувствовав себя плохо, сам вызвал скорую. Врачи попытались промыть желудок, после чего приняли решение о госпитализации.
Музыкального продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали
Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году. Среди его интересов – музыка, фотография, наука, философия, история эволюции, история религий.
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