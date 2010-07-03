Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Продюсеру Бари Алибасову в четверг, 6 июня, исполняется 72 года. Заслуженный артист России попал в НИИ имени Склифосовского с ожогом пищевода четвертой степени. Ближайшие три дня он проведет на обезболивающих препаратах, а потом ему, возможно, сделают операцию, передает телеканал Москва 24.

В день рождения его друзья и коллеги передают поздравления и желают скорейшего выздоровления.

Алибасов попал в больницу во вторник вечером. Как рассказал сам продюсер, он отравился средством для чистки труб – случайно глотнул ядовитую жидкость, приняв ее за сок. И практически сразу почувствовал себя плохо. Врачи скорой помощи сделали промывание желудка и доставили артиста в токсикологическое отделение.

Накануне в СМИ появлялись сообщения о смерти продюсера, которые позже представители Алибасова опровергли. По словам медиков, сейчас состояние пациента по-прежнему остается тяжелым, но жизни уже ничего не угрожает.

Пиар-директор Алибасова рассказал, что в палате разрешили находиться жене продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент "даже пытается шутить". При этом представитель Алибасова не стал озвучивать прогнозы, но сообщил, что при наилучшем исходе "выздоровление может занять месяцы".



Бари Алибасов отпразднует день рождения в больнице

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году. Среди его интересов – музыка, фотография, наука, философия, история эволюции, история религий.

