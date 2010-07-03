Фото: Агентство "Москва"

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон. В этом состоянии продюсер пробудет примерно три дня, сообщил Агентству "Москва" экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин.

"Он находится в состоянии медикаментозного сна и пробудет в нем еще, вероятно, три дня, включая сегодняшний", – уточнил исполнитель. "Но это не кома", – подчеркнул он.

По словам Левкина, он и другие участники группы "На-На" приехали в НИИ имени Склифосовского, чтобы поздравить Алибасова с днем рождения. Как отметил артист, они "сказали что-то на камеры" в надежде, что "ему потом покажут".

Бари Алибасова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув ядовитое средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а потом увезли в больницу. Там у продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

По словам врачей, Алибасов находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет. Как уточнил PR-директор Алибасова, в палате разрешили находиться только жене артиста – Лидии Федосеевой-Шукшиной. Даже при наилучшем исходе выздоровление продюсера "может занять месяцы", заявил представитель артиста.

6 июня Бари Алибасову исполняется 72 года. Друзья и коллеги поздравили его с днем рождения и пожелали ему поскорее поправиться.