Участник группы "На-На" опроверг слухи о готовящейся операции Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов опроверг информацию о готовящейся операции Бари Алибасова. По его словам, продюсер по-прежнему находится в тяжелом состоянии в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Бари Каримович по-прежнему в тяжелом состоянии, без изменений", – цитирует участника группы "На-На" ТАСС. Политов отметил, что появившиеся в СМИ сообщения о том, что Алибасова якобы готовят к операции, не соответствуют действительности.
Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского 4 июня. По словам самого продюсера, он отравился средством для чистки труб, случайно глотнув ядовитую жидкость, которую принял за сок. Врачи скорой помощи сделали артисту промывание желудка, а затем увезли его в больницу. У Алибасова диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
В среду в СМИ появлялись сообщения о смерти продюсера, которые позже опровергли представители Алибасова. Как уточнили врачи, пациент по-прежнему находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет. По словам PR-директора Алибасова, пока в палате разрешили находиться только супруге продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. Представитель артиста воздержался от прогнозов, но отметил, что даже при наилучшем исходе выздоровление Алибасова "может занять месяцы".
6 июня Бари Алибасову исполняется 72 года. Он отпразднует день рождения в больнице. Друзья и коллеги передают продюсеру поздравления и желают ему скорейшего выздоровления.
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