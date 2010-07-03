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21:09

Пресс-секретарь группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова

общество

21:09

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бари Алибасов пробудет в медикаментозном сне до утра, сообщил пресс-секретарь группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи", – сказал Горжанкин РИА Новости.

Также пресс-секретарь группы "НА-НА" прокомментировал сообщения СМИ о предстоящей трахеостомии.

"Операцией можно назвать все, что угодно, не знаю, что имели в виду и откуда сведения. Нам про это ничего не известно. Не подтверждаем эту информацию", – сказал Горжанкин.

Бари Алибасова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув ядовитое средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а потом увезли в больницу. Там у продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

По словам врачей, Алибасов находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет. Как уточнил PR-директор Алибасова, в палате разрешили находиться только жене артиста – Лидии Федосеевой-Шукшиной. Даже при наилучшем исходе выздоровление продюсера "может занять месяцы", заявил представитель артиста.

6 июня Бари Алибасову исполнилось 72 года. Друзья и коллеги поздравили его с днем рождения и пожелали ему скорейшего выздоровления.

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общество

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