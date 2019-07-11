Как отравление Алибасова превратилось в шоу

В интернете разлетелся скриншот переписки, который свидетельствует об инсценировке отравления продюсера Бари Алибасова средством для промывки труб. В последнее время "спектакли" все чаще используются в шоу-бизнесе как маркетинговый ход и возможность привлечь к себе внимание. Разбираемся, что может стоять за историей с "Кротом" и как сегодня зарабатывают на громких новостях.

Фокус не сработал

В начале июня музыкант и композитор Бари Алибасов получил сильный ожог пищевода после того, как выпил средство для промывки труб. Алибасов пролежал в больнице 13 дней, часть из которых он провел в медикаментозном сне, а позже был прооперирован. В копии выписки, предоставленной продюсером, в качестве диагноза указано "химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", которая причинила больному "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода третьей-четвертой степени и желудка второй степени".

Но после выписки Алибасова из больницы у многих стали возникать подозрения в фальсификации произошедшего. Так, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в интервью "Комсомольской правде" рассказал о том, что, "если диагноз поставлен правильно, столь ранняя выписка невозможна".





Виталий Румянцев врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят.

Также Румянцев отметил, что "то, как сейчас питается Бари Алибасов, никак не вяжется с тяжелым отравлением". "Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому – трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие – а его нет", – добавил он.

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев в интервью "Комсомольской правде" также усомнился и в потере памяти Алибасовым, который после "пробуждения" не узнавал даже родного сына и жену.



Лев Николаев анестезиолог-реаниматолог Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток. Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата, и человек выходит из сна.

Сегодня медикаментозный сон используется повсеместно, например в стоматологии, и не несет таких тяжелых последствий для пациента. Помимо этого, многих удивил тот факт, что у Алибасова нисколько не изменился голос, он совершенно не похудел и не выглядит как человек, три недели сидящий на строжайшей диете.

Интрига ради пиара

Фото: скриншот из Youtube

После всех несостыковок в фактах появилось много версий, зачем продюсеру понадобился такой "спектакль". Одним из самых популярных вариантов, обсуждаемых в интернете, стал предстоящий гастрольный тур в честь 30-летия его "детища", группы "На-На". По этому поводу коллектив также выпустил новый клип на песню "Считаю медленно до ста". В этом видео парни, самому старшему из которых уже 50 лет (Вячеслав Жеребкин), а младшему – 28 лет (Михаил Игонин), поют исключительно в трусах, сидя в откровенных позах, и исполняют синхронные па в бассейне.

Более того, в качестве тренера в клипе снялась Диана Шурыгина, ставшая известной после ее изнасилования в 2016 году, которое вызвало общественный резонанс. Осужденный за это преступление 22-летний Сергей Семенов сначала получил восемь лет колонии, потом срок был сокращен до трех лет, а в итоге парень был досрочно освобожден в январе 2018-го, отсидев в тюрьме чуть больше года. За это время Шурыгина успела несколько раз сняться в ток-шоу, переехать в Москву и выйти замуж.

Мнения населения по делу об изнасиловании разделились. Одни поддерживали Диану, выступая против идеологии обвинения жертвы, которой на тот момент еще не исполнилось 18 лет. Другие после ее выступления на ток-шоу не поверили в то, что это действительно было изнасилование. Высмеивая ее поведение в телеэфире, противники Шурыгиной решили, что девушка за счет этого пытается заполучить известность, материальную выгоду и поймать хайп. После шумихи на инстаграм Шурыгиной подписалось более миллиона человек. Затем она создала канал на YouTube, где некоторые ее ролики набрали уже более пяти миллионов просмотров.

Сомнений в версии с инсценировкой отравления Алибасова практически не осталось после того, как в эфире Первого канала показали скриншот переписки помощника продюсера Сергея Моцаря с лечащим врачом. Диалог состоялся за месяц до происшествия.

Фото: Скриншот экрана переписки помощника Бари Алибасова с его лечащим врачом. Источник: РИА Новости

Из переписки видно, что Моцарь обсуждал с врачом, как можно объяснить госпитализацию Алибасова. "Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", – предложил помощник Алибасова, а медик поддержал эту версию.

По словам телеведущего Дмитрия Шепелева, эта переписка доказывает, что отравление продюсера на самом деле было спланированной пиар-акцией. После такого откровения Бари, который присутствовал в студии, занервничал и попросил воды. Затем он предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии лечащих врачей.

Любой скандал можно монетизировать

Встреча участников группы "На-На" у главного входа в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, куда в связи с отравлением был доставлен продюсер Бари Алибасов. Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Эксплуатация скандалов и интриг в качестве привлечения внимания к персоне всегда использовалась в шоу-бизнесе, только в последнее время благодаря развитию интернета и соцсетей это приобрело другие масштабы. Так, в случае с 72-летним Алибасовым вся страна следила за новостями, тревожно выжидая вердикты врачей: "Умрет или не умрет?" На фоне чего все сразу начали ностальгировать по группе "На-На", вспоминать свою молодость и размышлять об уходящей эпохе. А тут как раз их гастрольный тур!

Сегодня любую громкую новость, скандал или детали личной жизни можно "превратить в деньги". Основатель сообщества московских блогеров, эксперт в сфере соцмедиа Евгения Кулиш пояснила Москве 24, что "монетизация определяется охватами, которые может гарантировать та или иная медийная персона".





Евгения Кулиш основатель сообщества московских блогеров, эксперт в сфере соцмедиа Чем больше охват, тем больше тебе заплатят. Причем даже необязательно за прямую рекламу, а в принципе за твое участие где-то, за коллаборацию с брендами, за выступления. Чем больше у тебя медийный охват, тем дороже ты стоишь.

Кто-то специально создает громкие новостные поводы, чтобы продать себя как шоумена или актера, другие через это продвигают свои бренды, третьи рекламируют курсы по саморазвитию. Если посмотреть на голливудских актеров (например, Тома Круза, Бреда Питта или Анжелину Джоли), то свои гонорары они получают не только за великолепную игру, но и за популярность. Вынесение напоказ их личной жизни пробуждает в зрителях интерес, соответственно, подогревается интерес и к фильмам с их участием. Чем больше актер светится в громких новостях и историях, тем выгоднее брать его сниматься в свой фильм, ведь тогда и о киноленте будут говорить.

В российском интернете большие просмотры набирают ролики с драками, на чем знаменитости не грешат поймать хайп. Так, несколько лет назад подруга известного блогера и музыканта Романа Желудя выложила в интернет фото с его избитым лицом. На снимке у парня была разбита губа, сломан нос, а все лицо покрыто множественными синяками и гематомами. Позже появилась информация о том, что он попал в реанимацию, а затем и видео, где "избитый" Рома почти плакал. После чего количество его подписчиков сильно увеличилось, и тысячи подростков стали выкладывать посты с хештегом #РомаЖиви. В итоге полиция не подтвердила факт избиения Ромы Желудя, как не подтвердили и факт вызова бригады "03" в скорой помощи Москвы. Многие склоняются к мнению, что молодой человек просто использовал такую инсценировку как очередной пиар-ход.

Таким же "спектаклем" в свое время воспользовался Павел Воля. В интернете появилось видео, на котором комика зверски избивают в туалете. Правда, отмахивался он как-то вяло и вообще почти не оказывал сопротивления. Нападавшим якобы не понравился тот факт, что Воля собирается выпустить альбом с рэп-композициями. Ролик мгновенно разлетелся в соцсетях, однако это оказалось лишь пиаром его сольного альбома. Уже в конце видео Павел, сплевывая кровь, напевал слова своего нового хита: "Все будет офигенно, непременно..."

"В моде" гражданские позиции

Скандалы, драки, разводы и примирения всегда являлись хорошей возможностью для самопиара, но в последнее время в шоу-бизнесе изобретают все более изощренные способы напомнить о себе. Евгения Кулиш считает, что в сфере раскрутки сейчас "наступил пик гражданских позиций":





Евгения Кулиш основатель сообщества московских блогеров, эксперт в сфере соцмедиа Сейчас очень многие хайпятся на экологии, например. Это могут быть громкие заявления типа "я пользуюсь многоразовыми прокладками" или какие-то акции протеста, как, например, Зверев, стоящий с одиночным пикетом. Это все бурно обсуждалось. Такие вещи сейчас – пик моды.

И вроде все из благих побуждений – кто-то выступает в защиту Байкала, кто-то заступается за детей или начинает чистить мировой океан – но такая добродетель всегда напоказ. "Эти позиции необязательно могут быть искусственными, но они всегда немножко преувеличены, всегда напоказ. Не дай бог, кто-то не заметит", – говорит Кулиш.

Понятно, что схемы эти давно известны и эксплуатируются, просто наш подход к медиа и выбору информации меняется с развитием технологий. Вместе с этим меняются и способы пиара. И только за вами остается выбор, поверить ли в отравление Алибасова, перестать ли использовать "Крота" для удаления засора на кухне или купить билет на ближайший тур группы "На-На".