Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Фото: Агентство "Москва"

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, в которой говорится об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Шепелев рассказал о разговоре между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом за месяц до инцидента с отравлением. Скриншот вывели на экран.

Выяснилось, что Моцарь обсуждал с медиком возможное объяснение для госпитализации продюсера.

"Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", – написал Моцарь, а врач поддержал эту версию.

Алибасов находился в это время в студии. Он попросил воды, а позже предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии лечащих врачей.

Некоторые СМИ утверждали, что отравление является продуманной инсценировкой ради пиара. Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин назвал произошедшее "спектаклем". Однако позднее он объяснил, что имел в виду иное: "Все, что происходит в нашей жизни, – это спектакль". Горожанкин подчеркнул, что есть официальные доказательства отравления Алибасова и это не пиар.

В начале июня продюсер попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 17 июня Алибасова выписали из больницы.